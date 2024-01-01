10 bin Rus rublesinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile RUB → MRU çevirin

10.000 rub
4.634,89 mru

1,000руб RUB = 0,4635UM MRU

16:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → MRU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46620,4696
Düşük0,44480,4291
Ortalama0,45260,4452
Değişim3.66%6.91%
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1 RUB → MRU istatistikleri

RUB → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4662, en düşük 0,4448 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4526 oldu. RUB → MRU kurundaki değişiklik 3.66 değerindeydi.

RUB → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4696, en düşük 0,4291 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4452 oldu. RUB → MRU kurundaki değişiklik 6.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5371,33683,739
1 EUR1,07911,4967,8060,8491,6591,44390,384
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,398
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Moritanya ouguiyası
1 RUB0,46349 MRU
5 RUB2,31744 MRU
10 RUB4,63489 MRU
20 RUB9,26978 MRU
50 RUB23,17445 MRU
100 RUB46,34890 MRU
250 RUB115,87225 MRU
500 RUB231,74450 MRU
1000 RUB463,48900 MRU
2000 RUB926,97800 MRU
5000 RUB2.317,44500 MRU
10000 RUB4.634,89000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Rus Rublesi
1 MRU2,15755 RUB
5 MRU10,78775 RUB
10 MRU21,57550 RUB
20 MRU43,15100 RUB
50 MRU107,87750 RUB
100 MRU215,75500 RUB
250 MRU539,38750 RUB
500 MRU1.078,77500 RUB
1000 MRU2.157,55000 RUB
2000 MRU4.315,10000 RUB
5000 MRU10.787,75000 RUB
10000 MRU21.575,50000 RUB