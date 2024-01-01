5 Rus rublesinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile RUB → MOP çevirin

5 rub
0,47 mop

1,000руб RUB = 0,09404MOP$ MOP

03:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → MOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09460,0963
Düşük0,09040,0868
Ortalama0,09200,0906
Değişim3.47%6.92%
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1 RUB → MOP istatistikleri

RUB → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0946, en düşük 0,0904 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0920 oldu. RUB → MOP kurundaki değişiklik 3.47 değerindeydi.

RUB → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0963, en düşük 0,0868 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0906 oldu. RUB → MOP kurundaki değişiklik 6.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5371,33683,739
1 EUR1,07911,4967,8060,8491,6591,44290,379
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,398
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Makau Patakası
1 RUB0,09404 MOP
5 RUB0,47022 MOP
10 RUB0,94044 MOP
20 RUB1,88089 MOP
50 RUB4,70222 MOP
100 RUB9,40443 MOP
250 RUB23,51107 MOP
500 RUB47,02215 MOP
1000 RUB94,04430 MOP
2000 RUB188,08860 MOP
5000 RUB470,22150 MOP
10000 RUB940,44300 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Rus Rublesi
1 MOP10,63330 RUB
5 MOP53,16650 RUB
10 MOP106,33300 RUB
20 MOP212,66600 RUB
50 MOP531,66500 RUB
100 MOP1.063,33000 RUB
250 MOP2.658,32500 RUB
500 MOP5.316,65000 RUB
1000 MOP10.633,30000 RUB
2000 MOP21.266,60000 RUB
5000 MOP53.166,50000 RUB
10000 MOP106.333,00000 RUB