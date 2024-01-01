50 Rus rublesinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile RUB → BDT çevirin

50 rub
68,64 bdt

1,000руб RUB = 1,373Tk BDT

02:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,38151,4072
Düşük1,32021,1946
Ortalama1,34321,3170
Değişim3.46%14.88%
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1 RUB → BDT istatistikleri

RUB → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3815, en düşük 1,3202 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3432 oldu. RUB → BDT kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.

RUB → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4072, en düşük 1,1946 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3170 oldu. RUB → BDT kurundaki değişiklik 14.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2390,7861,5381,33783,736
1 EUR1,07911,4977,810,8481,6591,44390,334
1 CAD0,7210,66815,2190,5671,1090,96460,361
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bangladeş Takası
1 RUB1,37287 BDT
5 RUB6,86435 BDT
10 RUB13,72870 BDT
20 RUB27,45740 BDT
50 RUB68,64350 BDT
100 RUB137,28700 BDT
250 RUB343,21750 BDT
500 RUB686,43500 BDT
1000 RUB1.372,87000 BDT
2000 RUB2.745,74000 BDT
5000 RUB6.864,35000 BDT
10000 RUB13.728,70000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Rus Rublesi
1 BDT0,72840 RUB
5 BDT3,64202 RUB
10 BDT7,28403 RUB
20 BDT14,56806 RUB
50 BDT36,42015 RUB
100 BDT72,84030 RUB
250 BDT182,10075 RUB
500 BDT364,20150 RUB
1000 BDT728,40300 RUB
2000 BDT1.456,80600 RUB
5000 BDT3.642,01500 RUB
10000 BDT7.284,03000 RUB