250 Sırp dinarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile RSD → OMR çevirin

250 rsd
0,888 omr

1,000РСД RSD = 0,003550ر.ع. OMR

01:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00360,0036
Düşük0,00350,0035
Ortalama0,00360,0036
Değişim0.04%0.20%
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1 RSD → OMR istatistikleri

RSD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0036 oldu. RSD → OMR kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

RSD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0036 oldu. RSD → OMR kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9130,78618,2871,3881,33783,753
1 EUR1,079120,4080,84819,7331,4971,44390,374
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,428
1 GBP1,2721,17924,06123,2641,7651,701106,546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Umman Riyali
1 RSD0,00355 OMR
5 RSD0,01775 OMR
10 RSD0,03550 OMR
20 RSD0,07100 OMR
50 RSD0,17750 OMR
100 RSD0,35500 OMR
250 RSD0,88750 OMR
500 RSD1,77501 OMR
1000 RSD3,55001 OMR
2000 RSD7,10002 OMR
5000 RSD17,75005 OMR
10000 RSD35,50010 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Sırp Dinarı
1 OMR281,68900 RSD
5 OMR1.408,44500 RSD
10 OMR2.816,89000 RSD
20 OMR5.633,78000 RSD
50 OMR14.084,45000 RSD
100 OMR28.168,90000 RSD
250 OMR70.422,25000 RSD
500 OMR140.844,50000 RSD
1000 OMR281.689,00000 RSD
2000 OMR563.378,00000 RSD
5000 OMR1.408.445,00000 RSD
10000 OMR2.816.890,00000 RSD