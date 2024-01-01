10 Sırp dinarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile RSD → ISK çevirin

10 rsd
12,81 isk

1,000РСД RSD = 1,281kr ISK

00:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,28111,2847
Düşük1,27361,2676
Ortalama1,27691,2775
Değişim0.59%-0.19%
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1 RSD → ISK istatistikleri

RSD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2811, en düşük 1,2736 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2769 oldu. RSD → ISK kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

RSD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2847, en düşük 1,2676 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2775 oldu. RSD → ISK kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9490,78618,3121,3881,33783,735
1 EUR1,079120,4470,84819,761,4981,44290,354
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,419
1 GBP1,2731,17924,114123,3031,7671,701106,556

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / İzlanda Kronu
1 RSD1,28108 ISK
5 RSD6,40540 ISK
10 RSD12,81080 ISK
20 RSD25,62160 ISK
50 RSD64,05400 ISK
100 RSD128,10800 ISK
250 RSD320,27000 ISK
500 RSD640,54000 ISK
1000 RSD1.281,08000 ISK
2000 RSD2.562,16000 ISK
5000 RSD6.405,40000 ISK
10000 RSD12.810,80000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Sırp Dinarı
1 ISK0,78059 RSD
5 ISK3,90296 RSD
10 ISK7,80592 RSD
20 ISK15,61184 RSD
50 ISK39,02960 RSD
100 ISK78,05920 RSD
250 ISK195,14800 RSD
500 ISK390,29600 RSD
1000 ISK780,59200 RSD
2000 ISK1.561,18400 RSD
5000 ISK3.902,96000 RSD
10000 ISK7.805,92000 RSD