Katar riyalinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile QAR → ILS çevirin

1.000 qar
993,39 ils

1.00000 QAR = 0.99339 ILS

18:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0764589.3551.451591.652390.9475318.3552
1 GBP1.1696211.25905104.5121.697831.932691.1082521.4688
1 USD0.9290.79425183.0091.34851.535040.8802517.0516
1 INR0.01119130.009568240.012046910.01624520.01849240.01060430.205419

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Katar riyalinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Katar Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 QAR0.99339 ILS
5 QAR4.96696 ILS
10 QAR9.93391 ILS
20 QAR19.86782 ILS
50 QAR49.66955 ILS
100 QAR99.33910 ILS
250 QAR248.34775 ILS
500 QAR496.69550 ILS
1000 QAR993.39100 ILS
2000 QAR1986.78200 ILS
5000 QAR4966.95500 ILS
10000 QAR9933.91000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Katar Riyali
1 ILS1.00665 QAR
5 ILS5.03325 QAR
10 ILS10.06650 QAR
20 ILS20.13300 QAR
50 ILS50.33250 QAR
100 ILS100.66500 QAR
250 ILS251.66250 QAR
500 ILS503.32500 QAR
1000 ILS1006.65000 QAR
2000 ILS2013.30000 QAR
5000 ILS5033.25000 QAR
10000 ILS10066.50000 QAR