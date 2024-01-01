5 Katar riyalinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile QAR → AOA çevirin

1,000QR QAR = 252,3Kz AOA

18:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 QAR → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek254,3430263,6930
Düşük251,2310246,8740
Ortalama252,0264253,9315
Değişim0.19%2.21%
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1 QAR → AOA istatistikleri

QAR → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 254,3430, en düşük 251,2310 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 252,0264 oldu. QAR → AOA kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

QAR → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 263,6930, en düşük 246,8740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 253,9315 oldu. QAR → AOA kurundaki değişiklik 2.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2251198,3020,5630,6741.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Angola Kvanzası
1 QAR252,33400 AOA
5 QAR1.261,67000 AOA
10 QAR2.523,34000 AOA
20 QAR5.046,68000 AOA
50 QAR12.616,70000 AOA
100 QAR25.233,40000 AOA
250 QAR63.083,50000 AOA
500 QAR126.167,00000 AOA
1000 QAR252.334,00000 AOA
2000 QAR504.668,00000 AOA
5000 QAR1.261.670,00000 AOA
10000 QAR2.523.340,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Katar Riyali
1 AOA0,00396 QAR
5 AOA0,01982 QAR
10 AOA0,03963 QAR
20 AOA0,07926 QAR
50 AOA0,19815 QAR
100 AOA0,39630 QAR
250 AOA0,99075 QAR
500 AOA1,98151 QAR
1000 AOA3,96301 QAR
2000 AOA7,92602 QAR
5000 AOA19,81505 QAR
10000 AOA39,63010 QAR