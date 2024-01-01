1 Pakistan rupisinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile PKR → BWP çevirin

1,000₨ PKR = 0,04905P BWP

09:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 PKR → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04910,0491
Düşük0,04770,0468
Ortalama0,04820,0477
Değişim2.66%2.66%
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1 PKR → BWP istatistikleri

PKR → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0491, en düşük 0,0477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0482 oldu. PKR → BWP kurundaki değişiklik 2.66 değerindeydi.

PKR → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0491, en düşük 0,0468 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0477 oldu. PKR → BWP kurundaki değişiklik 2.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3980,7923,6731,4093,75434,512
1 EUR1,056189,1240,8363,8791,4883,96436,445
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,196106,56914,6381,7794,7443,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Botsvana Pulası
1 PKR0,04905 BWP
5 PKR0,24525 BWP
10 PKR0,49049 BWP
20 PKR0,98099 BWP
50 PKR2,45246 BWP
100 PKR4,90493 BWP
250 PKR12,26232 BWP
500 PKR24,52465 BWP
1000 PKR49,04930 BWP
2000 PKR98,09860 BWP
5000 PKR245,24650 BWP
10000 PKR490,49300 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Pakistan Rupisi
1 BWP20,38760 PKR
5 BWP101,93800 PKR
10 BWP203,87600 PKR
20 BWP407,75200 PKR
50 BWP1.019,38000 PKR
100 BWP2.038,76000 PKR
250 BWP5.096,90000 PKR
500 BWP10.193,80000 PKR
1000 BWP20.387,60000 PKR
2000 BWP40.775,20000 PKR
5000 BWP101.938,00000 PKR
10000 BWP203.876,00000 PKR