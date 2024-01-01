1 пакистанская рупия в ботсванские пулы

Сконвертируйте PKR в BWP по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = P0,04778 BWP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 PKR в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04840,0484
Низкий0,04760,0468
В среднем0,04790,0477
Изменение0.42%-1.32%
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Соотношение 1 PKR к BWP

За последние 30 дней максимальный курс PKR к BWP составил 0,0484, а минимальный — 0,0476. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0479. Изменение курса PKR к BWP в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к BWP составил 0,0484, а минимальный — 0,0468. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0477. Изменение курса PKR к BWP в процентном соотношении составило -1.32.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Ботсванская пула
1 PKR0,04778 BWP
5 PKR0,23890 BWP
10 PKR0,47779 BWP
20 PKR0,95558 BWP
50 PKR2,38895 BWP
100 PKR4,77791 BWP
250 PKR11,94478 BWP
500 PKR23,88955 BWP
1000 PKR47,77910 BWP
2000 PKR95,55820 BWP
5000 PKR238,89550 BWP
10000 PKR477,79100 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Пакистанская рупия
1 BWP20,92960 PKR
5 BWP104,64800 PKR
10 BWP209,29600 PKR
20 BWP418,59200 PKR
50 BWP1 046,48000 PKR
100 BWP2 092,96000 PKR
250 BWP5 232,40000 PKR
500 BWP10 464,80000 PKR
1000 BWP20 929,60000 PKR
2000 BWP41 859,20000 PKR
5000 BWP104 648,00000 PKR
10000 BWP209 296,00000 PKR