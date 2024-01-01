Yemen riyalinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile OMR → UAH çevirin

1.000 omr
98.001,30 uah

1.00000 OMR = 98.00130 UAH

16:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.075789.31231.453061.653020.94785518.3734
1 GBP1.1692111.25775104.4271.698971.932771.1082521.4829
1 USD0.929650.795071183.02711.35081.536690.8811517.0804
1 INR0.01119670.009576040.012044310.01626940.01850830.01061280.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Ukrayna Grivnası
1 OMR98.00130 UAH
5 OMR490.00650 UAH
10 OMR980.01300 UAH
20 OMR1960.02600 UAH
50 OMR4900.06500 UAH
100 OMR9800.13000 UAH
250 OMR24500.32500 UAH
500 OMR49000.65000 UAH
1000 OMR98001.30000 UAH
2000 OMR196002.60000 UAH
5000 OMR490006.50000 UAH
10000 OMR980013.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Umman Riyali
1 UAH0.01020 OMR
5 UAH0.05102 OMR
10 UAH0.10204 OMR
20 UAH0.20408 OMR
50 UAH0.51019 OMR
100 UAH1.02039 OMR
250 UAH2.55098 OMR
500 UAH5.10195 OMR
1000 UAH10.20390 OMR
2000 UAH20.40780 OMR
5000 UAH51.01950 OMR
10000 UAH102.03900 OMR