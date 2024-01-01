Yemen riyalinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → LRD çevirin

1.000 omr
494.669 lrd

1.00000 OMR = 494.66900 LRD

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

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Yemen riyalinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Liberya Doları
1 OMR494.66900 LRD
5 OMR2473.34500 LRD
10 OMR4946.69000 LRD
20 OMR9893.38000 LRD
50 OMR24733.45000 LRD
100 OMR49466.90000 LRD
250 OMR123667.25000 LRD
500 OMR247334.50000 LRD
1000 OMR494669.00000 LRD
2000 OMR989338.00000 LRD
5000 OMR2473345.00000 LRD
10000 OMR4946690.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Umman Riyali
1 LRD0.00202 OMR
5 LRD0.01011 OMR
10 LRD0.02022 OMR
20 LRD0.04043 OMR
50 LRD0.10108 OMR
100 LRD0.20216 OMR
250 LRD0.50539 OMR
500 LRD1.01077 OMR
1000 LRD2.02155 OMR
2000 LRD4.04310 OMR
5000 LRD10.10775 OMR
10000 LRD20.21550 OMR