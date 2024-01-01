10 Liberya dolarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile LRD → OMR çevirin

10 lrd
0,020 omr

1,000L$ LRD = 0,001970ر.ع. OMR

09:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00200,0020
Düşük0,00200,0020
Ortalama0,00200,0020
Değişim-0.53%-1.19%
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1 LRD → OMR istatistikleri

LRD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0020 oldu. LRD → OMR kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

LRD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0020 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0020 oldu. LRD → OMR kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2190,9270,7831,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1740,6710,5660,96760,5491,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5960,092
1 EUR1,0781,49119,64710,8451,44390,2981,814

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Liberya dolarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Umman Riyali
1 LRD0,00197 OMR
5 LRD0,00985 OMR
10 LRD0,01970 OMR
20 LRD0,03941 OMR
50 LRD0,09852 OMR
100 LRD0,19704 OMR
250 LRD0,49261 OMR
500 LRD0,98521 OMR
1000 LRD1,97042 OMR
2000 LRD3,94084 OMR
5000 LRD9,85210 OMR
10000 LRD19,70420 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Liberya Doları
1 OMR507,50500 LRD
5 OMR2.537,52500 LRD
10 OMR5.075,05000 LRD
20 OMR10.150,10000 LRD
50 OMR25.375,25000 LRD
100 OMR50.750,50000 LRD
250 OMR126.876,25000 LRD
500 OMR253.752,50000 LRD
1000 OMR507.505,00000 LRD
2000 OMR1.015.010,00000 LRD
5000 OMR2.537.525,00000 LRD
10000 OMR5.075.050,00000 LRD