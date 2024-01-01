Yemen riyalinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile OMR → AOA çevirin

1.000 omr
2.172.900 aoa

1.00000 OMR = 2172.90000 AOA

16:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.0759589.33191.453021.652380.9474618.3724
1 GBP1.1693511.25815104.4591.699071.93221.1079121.4835
1 USD0.92940.794818183.02611.350451.535740.8805517.0755
1 INR0.01119420.009573110.012044410.01626540.01849710.01060570.205664

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Angola Kvanzası
1 OMR2172.90000 AOA
5 OMR10864.50000 AOA
10 OMR21729.00000 AOA
20 OMR43458.00000 AOA
50 OMR108645.00000 AOA
100 OMR217290.00000 AOA
250 OMR543225.00000 AOA
500 OMR1086450.00000 AOA
1000 OMR2172900.00000 AOA
2000 OMR4345800.00000 AOA
5000 OMR10864500.00000 AOA
10000 OMR21729000.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Umman Riyali
1 AOA0.00046 OMR
5 AOA0.00230 OMR
10 AOA0.00460 OMR
20 AOA0.00920 OMR
50 AOA0.02301 OMR
100 AOA0.04602 OMR
250 AOA0.11505 OMR
500 AOA0.23011 OMR
1000 AOA0.46021 OMR
2000 AOA0.92043 OMR
5000 AOA2.30107 OMR
10000 AOA4.60215 OMR