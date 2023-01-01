5 Angola kvanzasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile AOA → OMR çevirin

5 aoa
0,002 omr

1.00000 AOA = 0.00046 OMR

15:6 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 OMR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.056687.85471.425831.646690.968318.6057
1GBP1.1548711.22025101.4621.646671.901741.1182621.4874
1USD0.946450.819504183.14851.349451.558480.916317.609
1INR0.01138240.009855910.012026710.01622940.01874340.011020.211778

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Angola kvanzasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Umman Riyali
1 AOA0.00046 OMR
5 AOA0.00232 OMR
10 AOA0.00465 OMR
20 AOA0.00929 OMR
50 AOA0.02323 OMR
100 AOA0.04646 OMR
250 AOA0.11614 OMR
500 AOA0.23228 OMR
1000 AOA0.46455 OMR
2000 AOA0.92911 OMR
5000 AOA2.32277 OMR
10000 AOA4.64554 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Angola Kvanzası
1 OMR2152.60000 AOA
5 OMR10763.00000 AOA
10 OMR21526.00000 AOA
20 OMR43052.00000 AOA
50 OMR107630.00000 AOA
100 OMR215260.00000 AOA
250 OMR538150.00000 AOA
500 OMR1076300.00000 AOA
1000 OMR2152600.00000 AOA
2000 OMR4305200.00000 AOA
5000 OMR10763000.00000 AOA
10000 OMR21526000.00000 AOA