bin Namibya dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile NAD → XPF çevirin

1.000 nad
6.001 xpf

1.00000 NAD = 6.00096 XPF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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NAD → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NAD → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Namibya dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Namibya doları

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Namibya Doları / CFP Frangı
1 NAD6.00096 XPF
5 NAD30.00480 XPF
10 NAD60.00960 XPF
20 NAD120.01920 XPF
50 NAD300.04800 XPF
100 NAD600.09600 XPF
250 NAD1500.24000 XPF
500 NAD3000.48000 XPF
1000 NAD6000.96000 XPF
2000 NAD12001.92000 XPF
5000 NAD30004.80000 XPF
10000 NAD60009.60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Namibya Doları
1 XPF0.16664 NAD
5 XPF0.83320 NAD
10 XPF1.66640 NAD
20 XPF3.33280 NAD
50 XPF8.33200 NAD
100 XPF16.66400 NAD
250 XPF41.66000 NAD
500 XPF83.32000 NAD
1000 XPF166.64000 NAD
2000 XPF333.28000 NAD
5000 XPF833.20000 NAD
10000 XPF1666.40000 NAD