5.000 İsviçre frangından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → NAD çevirin

5.000 xpf
832,14 nad

1,000₣ XPF = 0,1664$ NAD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → NAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16770,1726
Düşük0,16280,1617
Ortalama0,16560,1661
Değişim0.34%0.01%
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1 XPF → NAD istatistikleri

XPF → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1677, en düşük 0,1628 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1656 oldu. XPF → NAD kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

XPF → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1726, en düşük 0,1617 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1661 oldu. XPF → NAD kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

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XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Namibya Doları
1 XPF0,16643 NAD
5 XPF0,83214 NAD
10 XPF1,66428 NAD
20 XPF3,32856 NAD
50 XPF8,32140 NAD
100 XPF16,64280 NAD
250 XPF41,60700 NAD
500 XPF83,21400 NAD
1000 XPF166,42800 NAD
2000 XPF332,85600 NAD
5000 XPF832,14000 NAD
10000 XPF1.664,28000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / CFP Frangı
1 NAD6,00860 XPF
5 NAD30,04300 XPF
10 NAD60,08600 XPF
20 NAD120,17200 XPF
50 NAD300,43000 XPF
100 NAD600,86000 XPF
250 NAD1.502,15000 XPF
500 NAD3.004,30000 XPF
1000 NAD6.008,60000 XPF
2000 NAD12.017,20000 XPF
5000 NAD30.043,00000 XPF
10000 NAD60.086,00000 XPF