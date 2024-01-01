Maldivler rufiyaasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MVR → SAR çevirin

1.000 mvr
246,69 sar

1.00000 MVR = 0.24669 SAR

13:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.96140.929151.534571.352050.7960283.01911.34595
1 ZAR0.052738910.0490.08093110.07130540.04198114.378320.0709837
1 EUR1.076320.408211.651651.455210.85672589.35351.44865
1 AUD0.6516512.35620.60545410.8810630.51872654.09940.877088

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Arabistan Riyali
1 MVR0.24669 SAR
5 MVR1.23347 SAR
10 MVR2.46693 SAR
20 MVR4.93386 SAR
50 MVR12.33465 SAR
100 MVR24.66930 SAR
250 MVR61.67325 SAR
500 MVR123.34650 SAR
1000 MVR246.69300 SAR
2000 MVR493.38600 SAR
5000 MVR1233.46500 SAR
10000 MVR2466.93000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 SAR4.05362 MVR
5 SAR20.26810 MVR
10 SAR40.53620 MVR
20 SAR81.07240 MVR
50 SAR202.68100 MVR
100 SAR405.36200 MVR
250 SAR1013.40500 MVR
500 SAR2026.81000 MVR
1000 SAR4053.62000 MVR
2000 SAR8107.24000 MVR
5000 SAR20268.10000 MVR
10000 SAR40536.20000 MVR