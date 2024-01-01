10 Arabistan riyalinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile SAR → MVR çevirin

10 sar
41,04 mvr

1,000SR SAR = 4,104MVR MVR

09:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MVR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,11414,1141
Düşük4,05044,0469
Ortalama4,06684,0783
Değişim-0.17%1.40%
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1 SAR → MVR istatistikleri

SAR → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1141, en düşük 4,0504 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0668 oldu. SAR → MVR kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

SAR → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1141, en düşük 4,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,0783 oldu. SAR → MVR kurundaki değişiklik 1.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,756278,91,3880,92458,0491,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,354200,97310,66641,8291,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 SAR4,10411 MVR
5 SAR20,52055 MVR
10 SAR41,04110 MVR
20 SAR82,08220 MVR
50 SAR205,20550 MVR
100 SAR410,41100 MVR
250 SAR1.026,02750 MVR
500 SAR2.052,05500 MVR
1000 SAR4.104,11000 MVR
2000 SAR8.208,22000 MVR
5000 SAR20.520,55000 MVR
10000 SAR41.041,10000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Arabistan Riyali
1 MVR0,24366 SAR
5 MVR1,21829 SAR
10 MVR2,43658 SAR
20 MVR4,87316 SAR
50 MVR12,18290 SAR
100 MVR24,36580 SAR
250 MVR60,91450 SAR
500 MVR121,82900 SAR
1000 MVR243,65800 SAR
2000 MVR487,31600 SAR
5000 MVR1.218,29000 SAR
10000 MVR2.436,58000 SAR