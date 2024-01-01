250 Arabistan riyalinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile SAR → MVR çevirin

250 sar
1.025,92 mvr

1,000SR SAR = 4,104MVR MVR

09:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MVR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,11414,1141
Düşük4,05044,0469
Ortalama4,06684,0783
Değişim-0.17%1.40%
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1 SAR → MVR istatistikleri

SAR → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1141, en düşük 4,0504 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0668 oldu. SAR → MVR kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

SAR → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1141, en düşük 4,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,0783 oldu. SAR → MVR kurundaki değişiklik 1.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,756278,91,3880,92458,0471,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,349200,95810,66641,8251,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 SAR4,10368 MVR
5 SAR20,51840 MVR
10 SAR41,03680 MVR
20 SAR82,07360 MVR
50 SAR205,18400 MVR
100 SAR410,36800 MVR
250 SAR1.025,92000 MVR
500 SAR2.051,84000 MVR
1000 SAR4.103,68000 MVR
2000 SAR8.207,36000 MVR
5000 SAR20.518,40000 MVR
10000 SAR41.036,80000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Arabistan Riyali
1 MVR0,24368 SAR
5 MVR1,21842 SAR
10 MVR2,43684 SAR
20 MVR4,87368 SAR
50 MVR12,18420 SAR
100 MVR24,36840 SAR
250 MVR60,92100 SAR
500 MVR121,84200 SAR
1000 MVR243,68400 SAR
2000 MVR487,36800 SAR
5000 MVR1.218,42000 SAR
10000 MVR2.436,84000 SAR