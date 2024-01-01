Makau patacasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MOP → KZT çevirin

1.000 mop
55.704,90 kzt

1.00000 MOP = 55.70490 KZT

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855921.0743589.21751.454511.652210.9481318.357
1 GBP1.1683311.25515104.2321.699281.930261.1077321.4462
1 USD0.93080.796718183.04321.353851.537870.8825517.0866
1 INR0.01120860.009594010.012041910.0163030.01851890.01062760.205756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makau patacasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Kazakistan Tengesi
1 MOP55.70490 KZT
5 MOP278.52450 KZT
10 MOP557.04900 KZT
20 MOP1114.09800 KZT
50 MOP2785.24500 KZT
100 MOP5570.49000 KZT
250 MOP13926.22500 KZT
500 MOP27852.45000 KZT
1000 MOP55704.90000 KZT
2000 MOP111409.80000 KZT
5000 MOP278524.50000 KZT
10000 MOP557049.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Makau Patakası
1 KZT0.01795 MOP
5 KZT0.08976 MOP
10 KZT0.17952 MOP
20 KZT0.35903 MOP
50 KZT0.89759 MOP
100 KZT1.79517 MOP
250 KZT4.48793 MOP
500 KZT8.97585 MOP
1000 KZT17.95170 MOP
2000 KZT35.90340 MOP
5000 KZT89.75850 MOP
10000 KZT179.51700 MOP