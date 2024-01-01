10 Fas dirheminden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → SCR çevirin

10 mad
13,78 scr

1,000د.م. MAD = 1,378₨ SCR

14:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,52441,5244
Düşük1,36961,3338
Ortalama1,41811,3942
Değişim0.34%1.21%
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1 MAD → SCR istatistikleri

MAD → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5244, en düşük 1,3696 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4181 oldu. MAD → SCR kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

MAD → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5244, en düşük 1,3338 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3942 oldu. MAD → SCR kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5220,7810,9261,3831,531,33618,166
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,7811,1861,771,9591,7123,257
1 EUR1,08655,9720,84311,4931,6521,44219,615

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Seyşeller Rupisi
1 MAD1,37822 SCR
5 MAD6,89110 SCR
10 MAD13,78220 SCR
20 MAD27,56440 SCR
50 MAD68,91100 SCR
100 MAD137,82200 SCR
250 MAD344,55500 SCR
500 MAD689,11000 SCR
1000 MAD1.378,22000 SCR
2000 MAD2.756,44000 SCR
5000 MAD6.891,10000 SCR
10000 MAD13.782,20000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Fas Dirhemi
1 SCR0,72558 MAD
5 SCR3,62788 MAD
10 SCR7,25575 MAD
20 SCR14,51150 MAD
50 SCR36,27875 MAD
100 SCR72,55750 MAD
250 SCR181,39375 MAD
500 SCR362,78750 MAD
1000 SCR725,57500 MAD
2000 SCR1.451,15000 MAD
5000 SCR3.627,87500 MAD
10000 SCR7.255,75000 MAD