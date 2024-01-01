5 Seyşeller rupisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SCR → MAD çevirin

5 scr
3,32 mad

1,000₨ SCR = 0,6650د.م. MAD

13:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,74180,7497
Düşük0,65600,6560
Ortalama0,70400,7170
Değişim-7.01%-9.70%
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1 SCR → MAD istatistikleri

SCR → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7418, en düşük 0,6560 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7040 oldu. SCR → MAD kurundaki değişiklik -7.01 değerindeydi.

SCR → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7497, en düşük 0,6560 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7170 oldu. SCR → MAD kurundaki değişiklik -9.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2891,5091,6680,94220,697
1 GBP1,17711,282107,4161,7761,9631,10824,353
1 USD0,9180,78183,7591,3851,530,86418,99
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Fas Dirhemi
1 SCR0,66499 MAD
5 SCR3,32493 MAD
10 SCR6,64985 MAD
20 SCR13,29970 MAD
50 SCR33,24925 MAD
100 SCR66,49850 MAD
250 SCR166,24625 MAD
500 SCR332,49250 MAD
1000 SCR664,98500 MAD
2000 SCR1.329,97000 MAD
5000 SCR3.324,92500 MAD
10000 SCR6.649,85000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Seyşeller Rupisi
1 MAD1,50379 SCR
5 MAD7,51895 SCR
10 MAD15,03790 SCR
20 MAD30,07580 SCR
50 MAD75,18950 SCR
100 MAD150,37900 SCR
250 MAD375,94750 SCR
500 MAD751,89500 SCR
1000 MAD1.503,79000 SCR
2000 MAD3.007,58000 SCR
5000 MAD7.518,95000 SCR
10000 MAD15.037,90000 SCR