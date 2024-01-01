5 Fas dirheminden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → NZD çevirin

5 mad
0,84 nzd

1,000د.م. MAD = 0,1688$ NZD

14:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17220,1722
Düşük0,16470,1625
Ortalama0,16810,1656
Değişim2.39%1.99%
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1 MAD → NZD istatistikleri

MAD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1722, en düşük 0,1647 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1681 oldu. MAD → NZD kurundaki değişiklik 2.39 değerindeydi.

MAD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1722, en düşük 0,1625 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1656 oldu. MAD → NZD kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0330,780,9251,3821,5281,33718,123
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,12511,1861,7721,9581,71323,231
1 EUR1,081655,960,84311,4931,6511,44419,584

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Yeni Zelanda Doları
1 MAD0,16881 NZD
5 MAD0,84403 NZD
10 MAD1,68806 NZD
20 MAD3,37612 NZD
50 MAD8,44030 NZD
100 MAD16,88060 NZD
250 MAD42,20150 NZD
500 MAD84,40300 NZD
1000 MAD168,80600 NZD
2000 MAD337,61200 NZD
5000 MAD844,03000 NZD
10000 MAD1.688,06000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Fas Dirhemi
1 NZD5,92397 MAD
5 NZD29,61985 MAD
10 NZD59,23970 MAD
20 NZD118,47940 MAD
50 NZD296,19850 MAD
100 NZD592,39700 MAD
250 NZD1.480,99250 MAD
500 NZD2.961,98500 MAD
1000 NZD5.923,97000 MAD
2000 NZD11.847,94000 MAD
5000 NZD29.619,85000 MAD
10000 NZD59.239,70000 MAD