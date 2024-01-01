10 bin Fas dirheminden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MAD → ISK çevirin

10.000 mad
139.824 isk

1,000د.م. MAD = 13,98kr ISK

13:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,000014,0218
Düşük13,901213,7712
Ortalama13,961613,9323
Değişim0.50%0.66%
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1 MAD → ISK istatistikleri

MAD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,0000, en düşük 13,9012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,9616 oldu. MAD → ISK kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

MAD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,0218, en düşük 13,7712 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,9323 oldu. MAD → ISK kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7190,7810,9261,3811,5281,33718,179
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,72811,1861,7671,9551,71223,264
1 EUR1,079655,9720,84311,491,6491,44419,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İzlanda Kronu
1 MAD13,98240 ISK
5 MAD69,91200 ISK
10 MAD139,82400 ISK
20 MAD279,64800 ISK
50 MAD699,12000 ISK
100 MAD1.398,24000 ISK
250 MAD3.495,60000 ISK
500 MAD6.991,20000 ISK
1000 MAD13.982,40000 ISK
2000 MAD27.964,80000 ISK
5000 MAD69.912,00000 ISK
10000 MAD139.824,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Fas Dirhemi
1 ISK0,07152 MAD
5 ISK0,35759 MAD
10 ISK0,71518 MAD
20 ISK1,43037 MAD
50 ISK3,57592 MAD
100 ISK7,15183 MAD
250 ISK17,87958 MAD
500 ISK35,75915 MAD
1000 ISK71,51830 MAD
2000 ISK143,03660 MAD
5000 ISK357,59150 MAD
10000 ISK715,18300 MAD