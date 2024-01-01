10 bin Fas dirheminden Bosna Hersek konvertibl markına
Reel döviz kuru ile MAD → BAM çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
|1 MAD → BAM
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1835
|0,1841
|Düşük
|0,1818
|0,1804
|Ortalama
|0,1827
|0,1822
|Değişim
|-0.01%
|0.91%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → BAM istatistikleri
MAD → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1835, en düşük 0,1818 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1827 oldu. MAD → BAM kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.
MAD → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1841, en düşük 0,1804 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1822 oldu. MAD → BAM kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Fas Dirhemi
|1 BAM
|5,48120 MAD
|5 BAM
|27,40600 MAD
|10 BAM
|54,81200 MAD
|20 BAM
|109,62400 MAD
|50 BAM
|274,06000 MAD
|100 BAM
|548,12000 MAD
|250 BAM
|1.370,30000 MAD
|500 BAM
|2.740,60000 MAD
|1000 BAM
|5.481,20000 MAD
|2000 BAM
|10.962,40000 MAD
|5000 BAM
|27.406,00000 MAD
|10000 BAM
|54.812,00000 MAD