100 Fas dirheminden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile MAD → BAM çevirin

100 mad
18,24 bam

1,000د.م. MAD = 0,1824KM BAM

12:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18350,1841
Düşük0,18180,1804
Ortalama0,18270,1822
Değişim-0.01%0.91%
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1 MAD → BAM istatistikleri

MAD → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1835, en düşük 0,1818 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1827 oldu. MAD → BAM kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

MAD → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1841, en düşük 0,1804 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1822 oldu. MAD → BAM kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8180,7810,9271,3821,5281,33818,2
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,46311,1871,771,9571,71323,31
1 EUR1,079655,9570,84311,4911,6491,44419,642

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 MAD0,18244 BAM
5 MAD0,91221 BAM
10 MAD1,82442 BAM
20 MAD3,64884 BAM
50 MAD9,12210 BAM
100 MAD18,24420 BAM
250 MAD45,61050 BAM
500 MAD91,22100 BAM
1000 MAD182,44200 BAM
2000 MAD364,88400 BAM
5000 MAD912,21000 BAM
10000 MAD1.824,42000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Fas Dirhemi
1 BAM5,48120 MAD
5 BAM27,40600 MAD
10 BAM54,81200 MAD
20 BAM109,62400 MAD
50 BAM274,06000 MAD
100 BAM548,12000 MAD
250 BAM1.370,30000 MAD
500 BAM2.740,60000 MAD
1000 BAM5.481,20000 MAD
2000 BAM10.962,40000 MAD
5000 BAM27.406,00000 MAD
10000 BAM54.812,00000 MAD