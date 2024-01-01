500 Fas dirheminden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile MAD → AOA çevirin

500 mad
44.643,65 aoa

1,000د.م. MAD = 89,29Kz AOA

12:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek90,365190,3651
Düşük87,402883,9063
Ortalama89,502587,2331
Değişim2.16%6.41%
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1 MAD → AOA istatistikleri

MAD → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 90,3651, en düşük 87,4028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 89,5025 oldu. MAD → AOA kurundaki değişiklik 2.16 değerindeydi.

MAD → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 90,3651, en düşük 83,9063 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 87,2331 oldu. MAD → AOA kurundaki değişiklik 6.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0120,7820,9271,3821,5291,33818,199
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,98211,1861,7691,9571,71223,287
1 EUR1,079655,9540,84311,4911,651,44419,634

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Angola Kvanzası
1 MAD89,28730 AOA
5 MAD446,43650 AOA
10 MAD892,87300 AOA
20 MAD1.785,74600 AOA
50 MAD4.464,36500 AOA
100 MAD8.928,73000 AOA
250 MAD22.321,82500 AOA
500 MAD44.643,65000 AOA
1000 MAD89.287,30000 AOA
2000 MAD178.574,60000 AOA
5000 MAD446.436,50000 AOA
10000 MAD892.873,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Fas Dirhemi
1 AOA0,01120 MAD
5 AOA0,05600 MAD
10 AOA0,11200 MAD
20 AOA0,22400 MAD
50 AOA0,55999 MAD
100 AOA1,11998 MAD
250 AOA2,79995 MAD
500 AOA5,59990 MAD
1000 AOA11,19980 MAD
2000 AOA22,39960 MAD
5000 AOA55,99900 MAD
10000 AOA111,99800 MAD