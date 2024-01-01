50 Fas dirheminden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile MAD → AOA çevirin

50 mad
4.557,20 aoa

1,000د.م. MAD = 91,14Kz AOA

02:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → AOA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek91,174091,1740
Düşük89,254384,0883
Ortalama90,061388,0246
Değişim1.35%8.39%
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1 MAD → AOA istatistikleri

MAD → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 91,1740, en düşük 89,2543 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 90,0613 oldu. MAD → AOA kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

MAD → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 91,1740, en düşük 84,0883 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 88,0246 oldu. MAD → AOA kurundaki değişiklik 8.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1600,7760,7840,9161,3731,5191,32418,301
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,276766,6811,1691,7531,9381,6923,355
1 EUR1,092655,9570,85611,51,6581,44619,982

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Angola Kvanzası
1 MAD91,14400 AOA
5 MAD455,72000 AOA
10 MAD911,44000 AOA
20 MAD1.822,88000 AOA
50 MAD4.557,20000 AOA
100 MAD9.114,40000 AOA
250 MAD22.786,00000 AOA
500 MAD45.572,00000 AOA
1000 MAD91.144,00000 AOA
2000 MAD182.288,00000 AOA
5000 MAD455.720,00000 AOA
10000 MAD911.440,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Fas Dirhemi
1 AOA0,01097 MAD
5 AOA0,05486 MAD
10 AOA0,10972 MAD
20 AOA0,21943 MAD
50 AOA0,54859 MAD
100 AOA1,09717 MAD
250 AOA2,74292 MAD
500 AOA5,48585 MAD
1000 AOA10,97170 MAD
2000 AOA21,94340 MAD
5000 AOA54,85850 MAD
10000 AOA109,71700 MAD