50 Sri Lanka rupisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → MXN çevirin

50 lkr
3,09 mxn

1,000Sr LKR = 0,06177Mex$ MXN

07:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06210,0621
Düşük0,05820,0553
Ortalama0,05970,0586
Değişim2.55%8.05%
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1 LKR → MXN istatistikleri

LKR → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0621, en düşük 0,0582 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0597 oldu. LKR → MXN kurundaki değişiklik 2.55 değerindeydi.

LKR → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0621, en düşük 0,0553 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0586 oldu. LKR → MXN kurundaki değişiklik 8.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7161,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5781,1080,6690,9682,658
1 GBP1,2811,771107,2021,9611,1841,7124,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Meksika Pesosu
1 LKR0,06177 MXN
5 LKR0,30887 MXN
10 LKR0,61773 MXN
20 LKR1,23546 MXN
50 LKR3,08866 MXN
100 LKR6,17732 MXN
250 LKR15,44330 MXN
500 LKR30,88660 MXN
1000 LKR61,77320 MXN
2000 LKR123,54640 MXN
5000 LKR308,86600 MXN
10000 LKR617,73200 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 MXN16,18830 LKR
5 MXN80,94150 LKR
10 MXN161,88300 LKR
20 MXN323,76600 LKR
50 MXN809,41500 LKR
100 MXN1.618,83000 LKR
250 MXN4.047,07500 LKR
500 MXN8.094,15000 LKR
1000 MXN16.188,30000 LKR
2000 MXN32.376,60000 LKR
5000 MXN80.941,50000 LKR
10000 MXN161.883,00000 LKR