10 bin Meksika pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MXN → LKR çevirin

10.000 mxn
179.230,00 lkr

1,000 MXN = 17,92 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,941,37783,6090,8030,9141,5475,118
1 EUR1,06411,46688,9690,8550,9731,6475,446
1 CAD0,7260,682160,7030,5830,6641,1233,716
1 INR0,0120,0110,01610,010,0110,0190,061

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Meksika pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

MXN → EUR

MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 MXN17,92300 LKR
5 MXN89,61500 LKR
10 MXN179,23000 LKR
20 MXN358,46000 LKR
50 MXN896,15000 LKR
100 MXN1.792,30000 LKR
250 MXN4.480,75000 LKR
500 MXN8.961,50000 LKR
1000 MXN17.923,00000 LKR
2000 MXN35.846,00000 LKR
5000 MXN89.615,00000 LKR
10000 MXN179.230,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Meksika Pesosu
1 LKR0,05579 MXN
5 LKR0,27897 MXN
10 LKR0,55794 MXN
20 LKR1,11589 MXN
50 LKR2,78971 MXN
100 LKR5,57943 MXN
250 LKR13,94858 MXN
500 LKR27,89715 MXN
1000 LKR55,79430 MXN
2000 LKR111,58860 MXN
5000 LKR278,97150 MXN
10000 LKR557,94300 MXN