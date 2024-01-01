LKR - MXN Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Meksika pesosu

Meksika pesosu

Meksika pesosu, Meksika'nın para birimidir. Para birimi kodu MXM olup simgesi $ şeklindedir. $ simgesini kullanan diğer para birimlerinden ayırt edilmesi adına bazen M$, MX$ veya MEX$ şeklinde yazılabilir. MXP olan önceki simge MXM olarak değiştirilmiştir. Pesonun dönüşüm katsayısı altı basamaktır ve itibari bir para birimidir. Peso, popüler olarak ABD...



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