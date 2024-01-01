Sri Lanka rupisinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → KYD çevirin

1.000 lkr
2,62 kyd

1.00000 LKR = 0.00262 KYD

10:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79671883.04071.539050.93171.347453.6729
1 CAD0.73868910.58852661.34121.136880.6882410.9953462.71313
1 GBP1.255151.699161104.2291.931741.169421.691254.61004
1 INR0.01204230.01630220.009594310.01853370.01121990.01622640.0442301

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cayman Adaları Doları
1 LKR0.00262 KYD
5 LKR0.01312 KYD
10 LKR0.02623 KYD
20 LKR0.05246 KYD
50 LKR0.13115 KYD
100 LKR0.26231 KYD
250 LKR0.65577 KYD
500 LKR1.31154 KYD
1000 LKR2.62308 KYD
2000 LKR5.24616 KYD
5000 LKR13.11540 KYD
10000 LKR26.23080 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Sri Lanka Rupisi
1 KYD381.23200 LKR
5 KYD1906.16000 LKR
10 KYD3812.32000 LKR
20 KYD7624.64000 LKR
50 KYD19061.60000 LKR
100 KYD38123.20000 LKR
250 KYD95308.00000 LKR
500 KYD190616.00000 LKR
1000 KYD381232.00000 LKR
2000 KYD762464.00000 LKR
5000 KYD1906160.00000 LKR
10000 KYD3812320.00000 LKR