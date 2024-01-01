2.000 Sri Lanka rupisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile LKR → HUF çevirin

2.000 lkr
2.413 huf

1,000Sr LKR = 1,206Ft HUF

06:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,21131,2252
Düşük1,17711,1734
Ortalama1,19221,1981
Değişim-0.42%-1.09%
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1 LKR → HUF istatistikleri

LKR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2113, en düşük 1,1771 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1922 oldu. LKR → HUF kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

LKR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2252, en düşük 1,1734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1981 oldu. LKR → HUF kurundaki değişiklik -1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7251,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6161,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2831,7731107,4491,9661,1861,7154,714
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Macar Forinti
1 LKR1,20625 HUF
5 LKR6,03125 HUF
10 LKR12,06250 HUF
20 LKR24,12500 HUF
50 LKR60,31250 HUF
100 LKR120,62500 HUF
250 LKR301,56250 HUF
500 LKR603,12500 HUF
1000 LKR1.206,25000 HUF
2000 LKR2.412,50000 HUF
5000 LKR6.031,25000 HUF
10000 LKR12.062,50000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Sri Lanka Rupisi
2000 HUF1.658,03400 LKR
5000 HUF4.145,08500 LKR
10000 HUF8.290,17000 LKR
15000 HUF12.435,25500 LKR
20000 HUF16.580,34000 LKR
30000 HUF24.870,51000 LKR
40000 HUF33.160,68000 LKR
50000 HUF41.450,85000 LKR
60000 HUF49.741,02000 LKR
100000 HUF82.901,70000 LKR
150000 HUF124.352,55000 LKR
200000 HUF165.803,40000 LKR