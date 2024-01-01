20 Lübnan lirasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile LBP → WST çevirin

20 lbp
0,00 wst

1,000ل.ل. LBP = 0,00003095WS$ WST

04:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim1.59%0.89%
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1 LBP → WST istatistikleri

LBP → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → WST kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.

LBP → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → WST kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8550,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9020,508

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Lübnan lirasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Samoa Talası
1 LBP0,00003 WST
5 LBP0,00015 WST
10 LBP0,00031 WST
20 LBP0,00062 WST
50 LBP0,00155 WST
100 LBP0,00310 WST
250 LBP0,00774 WST
500 LBP0,01548 WST
1000 LBP0,03095 WST
2000 LBP0,06191 WST
5000 LBP0,15477 WST
10000 LBP0,30955 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Lübnan Lirası
1 WST32.305,00000 LBP
5 WST161.525,00000 LBP
10 WST323.050,00000 LBP
20 WST646.100,00000 LBP
50 WST1.615.250,00000 LBP
100 WST3.230.500,00000 LBP
250 WST8.076.250,00000 LBP
500 WST16.152.500,00000 LBP
1000 WST32.305.000,00000 LBP
2000 WST64.610.000,00000 LBP
5000 WST161.525.000,00000 LBP
10000 WST323.050.000,00000 LBP