20 Samoa talasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile WST → LBP çevirin

1,000WS$ WST = 32.670ل.ل. LBP

05:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 WST → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33.205,700033.392,8000
Düşük32.321,600032.321,6000
Ortalama32.831,223333.035,0689
Değişim-0.24%-0.68%
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1 WST → LBP istatistikleri

WST → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33.205,7000, en düşük 32.321,6000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32.831,2233 oldu. WST → LBP kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

WST → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33.392,8000, en düşük 32.321,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33.035,0689 oldu. WST → LBP kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9621,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0161,4840,83689,3641,418
1 AUD0,6510,615111,6870,9120,51354,9210,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6990,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Lübnan Lirası
1 WST32.673,50000 LBP
5 WST163.367,50000 LBP
10 WST326.735,00000 LBP
20 WST653.470,00000 LBP
50 WST1.633.675,00000 LBP
100 WST3.267.350,00000 LBP
250 WST8.168.375,00000 LBP
500 WST16.336.750,00000 LBP
1000 WST32.673.500,00000 LBP
2000 WST65.347.000,00000 LBP
5000 WST163.367.500,00000 LBP
10000 WST326.735.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Samoa Talası
1 LBP0,00003 WST
5 LBP0,00015 WST
10 LBP0,00031 WST
20 LBP0,00061 WST
50 LBP0,00153 WST
100 LBP0,00306 WST
250 LBP0,00765 WST
500 LBP0,01530 WST
1000 LBP0,03061 WST
2000 LBP0,06121 WST
5000 LBP0,15303 WST
10000 LBP0,30606 WST