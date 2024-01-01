2.000 Samoa talasından Lübnan lirasına
Reel döviz kuru ile WST → LBP çevirin
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WST → LBP çevrim grafiği
1 WST = 32.673,50000 LBP
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|1 WST → LBP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|33.205,7000
|33.392,8000
|Düşük
|32.321,6000
|32.321,6000
|Ortalama
|32.831,2233
|33.035,0689
|Değişim
|-0.24%
|-0.68%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 WST → LBP istatistikleri
WST → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33.205,7000, en düşük 32.321,6000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32.831,2233 oldu. WST → LBP kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.
WST → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33.392,8000, en düşük 32.321,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33.035,0689 oldu. WST → LBP kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.
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Samoa talasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Samoa Talası / Lübnan Lirası
|1 WST
|32.673,50000 LBP
|5 WST
|163.367,50000 LBP
|10 WST
|326.735,00000 LBP
|20 WST
|653.470,00000 LBP
|50 WST
|1.633.675,00000 LBP
|100 WST
|3.267.350,00000 LBP
|250 WST
|8.168.375,00000 LBP
|500 WST
|16.336.750,00000 LBP
|1000 WST
|32.673.500,00000 LBP
|2000 WST
|65.347.000,00000 LBP
|5000 WST
|163.367.500,00000 LBP
|10000 WST
|326.735.000,00000 LBP