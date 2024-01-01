1 Lübnan lirasından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile LBP → UZS çevirin

1 lbp
0,14 uzs

1,000ل.ل. LBP = 0,1402so'm UZS

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14120,1421
Düşük0,14020,1402
Ortalama0,14080,1412
Değişim-0.18%-0.92%
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1 LBP → UZS istatistikleri

LBP → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1412, en düşük 0,1402 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1408 oldu. LBP → UZS kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

LBP → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1421, en düşük 0,1402 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1412 oldu. LBP → UZS kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5960,82210,9120,550,79510,8580,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9060,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Özbekistan Somu
1 LBP0,14023 UZS
5 LBP0,70114 UZS
10 LBP1,40227 UZS
20 LBP2,80454 UZS
50 LBP7,01135 UZS
100 LBP14,02270 UZS
250 LBP35,05675 UZS
500 LBP70,11350 UZS
1000 LBP140,22700 UZS
2000 LBP280,45400 UZS
5000 LBP701,13500 UZS
10000 LBP1.402,27000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Lübnan Lirası
1 UZS7,13130 LBP
5 UZS35,65650 LBP
10 UZS71,31300 LBP
20 UZS142,62600 LBP
50 UZS356,56500 LBP
100 UZS713,13000 LBP
250 UZS1.782,82500 LBP
500 UZS3.565,65000 LBP
1000 UZS7.131,30000 LBP
2000 UZS14.262,60000 LBP
5000 UZS35.656,50000 LBP
10000 UZS71.313,00000 LBP