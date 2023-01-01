1 Özbekistan somundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile UZS → LBP çevirin

1 uzs
1.23 lbp

1.00000 UZS = 1.23187 LBP

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → LBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 LBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Özbekistan somundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Lübnan Lirası
1 UZS1.23187 LBP
5 UZS6.15935 LBP
10 UZS12.31870 LBP
20 UZS24.63740 LBP
50 UZS61.59350 LBP
100 UZS123.18700 LBP
250 UZS307.96750 LBP
500 UZS615.93500 LBP
1000 UZS1231.87000 LBP
2000 UZS2463.74000 LBP
5000 UZS6159.35000 LBP
10000 UZS12318.70000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Özbekistan Somu
1 LBP0.81177 UZS
5 LBP4.05886 UZS
10 LBP8.11773 UZS
20 LBP16.23546 UZS
50 LBP40.58865 UZS
100 LBP81.17730 UZS
250 LBP202.94325 UZS
500 LBP405.88650 UZS
1000 LBP811.77300 UZS
2000 LBP1623.54600 UZS
5000 LBP4058.86500 UZS
10000 LBP8117.73000 UZS