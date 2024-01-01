2.000 Lübnan lirasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile LBP → RON çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00005271L RON

06:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 LBP → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0000
Ortalama0,00010,0001
Değişim3.12%5.44%
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1 LBP → RON istatistikleri

LBP → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → RON kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

LBP → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → RON kurundaki değişiklik 5.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1360,791
1 CAD0,7111,2121,0990,6730,95312,8750,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6230,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,720,511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Rumen Leyi
1 LBP0,00005 RON
5 LBP0,00026 RON
10 LBP0,00053 RON
20 LBP0,00105 RON
50 LBP0,00264 RON
100 LBP0,00527 RON
250 LBP0,01318 RON
500 LBP0,02636 RON
1000 LBP0,05271 RON
2000 LBP0,10542 RON
5000 LBP0,26355 RON
10000 LBP0,52710 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Lübnan Lirası
1 RON18.971,60000 LBP
5 RON94.858,00000 LBP
10 RON189.716,00000 LBP
20 RON379.432,00000 LBP
50 RON948.580,00000 LBP
100 RON1.897.160,00000 LBP
250 RON4.742.900,00000 LBP
500 RON9.485.800,00000 LBP
1000 RON18.971.600,00000 LBP
2000 RON37.943.200,00000 LBP
5000 RON94.858.000,00000 LBP
10000 RON189.716.000,00000 LBP