50 Romanya leyinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile RON → LBP çevirin

1,000L RON = 19.070ل.ل. LBP

23:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LBP
1 RON → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19.665,200020.136,3000
Düşük18.940,900018.940,9000
Ortalama19.363,680019.727,3222
Değişim-2.53%-4.68%
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1 RON → LBP istatistikleri

RON → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19.665,2000, en düşük 18.940,9000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19.363,6800 oldu. RON → LBP kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

RON → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20.136,3000, en düşük 18.940,9000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19.727,3222 oldu. RON → LBP kurundaki değişiklik -4.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,201
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Lübnan Lirası
1 RON19.066,50000 LBP
5 RON95.332,50000 LBP
10 RON190.665,00000 LBP
20 RON381.330,00000 LBP
50 RON953.325,00000 LBP
100 RON1.906.650,00000 LBP
250 RON4.766.625,00000 LBP
500 RON9.533.250,00000 LBP
1000 RON19.066.500,00000 LBP
2000 RON38.133.000,00000 LBP
5000 RON95.332.500,00000 LBP
10000 RON190.665.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Rumen Leyi
1 LBP0,00005 RON
5 LBP0,00026 RON
10 LBP0,00052 RON
20 LBP0,00105 RON
50 LBP0,00262 RON
100 LBP0,00524 RON
250 LBP0,01311 RON
500 LBP0,02622 RON
1000 LBP0,05245 RON
2000 LBP0,10490 RON
5000 LBP0,26224 RON
10000 LBP0,52448 RON