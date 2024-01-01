2.000 Lübnan lirasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile LBP → MKD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0006534ден MKD

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 LBP → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim3.30%5.51%
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1 LBP → MKD istatistikleri

LBP → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. LBP → MKD kurundaki değişiklik 3.30 değerindeydi.

LBP → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. LBP → MKD kurundaki değişiklik 5.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7051,5460,9491,34318,1360,792
1 CAD0,7111,2111,0970,6730,95312,8760,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6340,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86911,7330,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Makedonya Dinarı
1 LBP0,00065 MKD
5 LBP0,00327 MKD
10 LBP0,00653 MKD
20 LBP0,01307 MKD
50 LBP0,03267 MKD
100 LBP0,06534 MKD
250 LBP0,16334 MKD
500 LBP0,32669 MKD
1000 LBP0,65337 MKD
2000 LBP1,30674 MKD
5000 LBP3,26685 MKD
10000 LBP6,53370 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Lübnan Lirası
1 MKD1.530,53000 LBP
5 MKD7.652,65000 LBP
10 MKD15.305,30000 LBP
20 MKD30.610,60000 LBP
50 MKD76.526,50000 LBP
100 MKD153.053,00000 LBP
250 MKD382.632,50000 LBP
500 MKD765.265,00000 LBP
1000 MKD1.530.530,00000 LBP
2000 MKD3.061.060,00000 LBP
5000 MKD7.652.650,00000 LBP
10000 MKD15.305.300,00000 LBP