5.000 Makedonya dinarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile MKD → LBP çevirin

5.000 mkd
7.859.050 lbp

1,000ден MKD = 1.572ل.ل. LBP

20:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.590,59001.590,5900
Düşük1.561,05001.552,6400
Ortalama1.578,44171.570,9688
Değişim0.69%0.52%
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1 MKD → LBP istatistikleri

MKD → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.590,5900, en düşük 1.561,0500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.578,4417 oldu. MKD → LBP kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

MKD → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.590,5900, en düşük 1.552,6400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.570,9688 oldu. MKD → LBP kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7221,49711,8151,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Lübnan Lirası
1 MKD1.571,81000 LBP
5 MKD7.859,05000 LBP
10 MKD15.718,10000 LBP
20 MKD31.436,20000 LBP
50 MKD78.590,50000 LBP
100 MKD157.181,00000 LBP
250 MKD392.952,50000 LBP
500 MKD785.905,00000 LBP
1000 MKD1.571.810,00000 LBP
2000 MKD3.143.620,00000 LBP
5000 MKD7.859.050,00000 LBP
10000 MKD15.718.100,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Makedonya Dinarı
1 LBP0,00064 MKD
5 LBP0,00318 MKD
10 LBP0,00636 MKD
20 LBP0,01272 MKD
50 LBP0,03181 MKD
100 LBP0,06362 MKD
250 LBP0,15905 MKD
500 LBP0,31811 MKD
1000 LBP0,63621 MKD
2000 LBP1,27242 MKD
5000 LBP3,18105 MKD
10000 LBP6,36210 MKD