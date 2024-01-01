Lübnan lirasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile LBP → JOD çevirin

1.000 lbp
0,047 jod

1.00000 LBP = 0.00005 JOD

10:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.073489.13591.45291.651510.9480418.3189
1 GBP1.1700811.25595104.2951.699991.932381.1092821.4343
1 USD0.93160.79621183.04071.353551.538580.8832517.0662
1 INR0.01121880.009588190.012042310.01629980.0185280.01063640.205516

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Lübnan lirasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Ürdün Dinarı
1 LBP0.00005 JOD
5 LBP0.00024 JOD
10 LBP0.00047 JOD
20 LBP0.00095 JOD
50 LBP0.00236 JOD
100 LBP0.00473 JOD
250 LBP0.01182 JOD
500 LBP0.02363 JOD
1000 LBP0.04727 JOD
2000 LBP0.09454 JOD
5000 LBP0.23634 JOD
10000 LBP0.47269 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Lübnan Lirası
1 JOD21155.60000 LBP
5 JOD105778.00000 LBP
10 JOD211556.00000 LBP
20 JOD423112.00000 LBP
50 JOD1057780.00000 LBP
100 JOD2115560.00000 LBP
250 JOD5288900.00000 LBP
500 JOD10577800.00000 LBP
1000 JOD21155600.00000 LBP
2000 JOD42311200.00000 LBP
5000 JOD105778000.00000 LBP
10000 JOD211556000.00000 LBP