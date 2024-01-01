Lübnan lirasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LBP → JEP çevirin

1.000 lbp
0,05 jep

1.00000 LBP = 0.00005 JEP

10:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.073489.13591.45291.651510.9480418.3189
1 GBP1.1700811.25595104.2951.699991.932381.1092821.4343
1 USD0.93160.79621183.04071.353551.538580.8832517.0662
1 INR0.01121880.009588190.012042310.01629980.0185280.01063640.205516

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Lübnan lirasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Jersey poundu
1 LBP0.00005 JEP
5 LBP0.00027 JEP
10 LBP0.00053 JEP
20 LBP0.00106 JEP
50 LBP0.00265 JEP
100 LBP0.00531 JEP
250 LBP0.01326 JEP
500 LBP0.02653 JEP
1000 LBP0.05305 JEP
2000 LBP0.10611 JEP
5000 LBP0.26527 JEP
10000 LBP0.53053 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Lübnan Lirası
1 JEP18849.00000 LBP
5 JEP94245.00000 LBP
10 JEP188490.00000 LBP
20 JEP376980.00000 LBP
50 JEP942450.00000 LBP
100 JEP1884900.00000 LBP
250 JEP4712250.00000 LBP
500 JEP9424500.00000 LBP
1000 JEP18849000.00000 LBP
2000 JEP37698000.00000 LBP
5000 JEP94245000.00000 LBP
10000 JEP188490000.00000 LBP