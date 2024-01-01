20 Kazakistan tengesinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile KZT → VUV çevirin

1,000₸ KZT = 0,2474VT VUV

01:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 KZT → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24940,2512
Düşük0,24500,2426
Ortalama0,24730,2472
Değişim-0.37%-1.50%
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1 KZT → VUV istatistikleri

KZT → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2494, en düşük 0,2450 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2473 oldu. KZT → VUV kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

KZT → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2512, en düşük 0,2426 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2472 oldu. KZT → VUV kurundaki değişiklik -1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1370,9490,7911,7051,545
1 CAD0,71110,95312,8860,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,049113,5230,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Vanuatu Vatusu
1 KZT0,24744 VUV
5 KZT1,23722 VUV
10 KZT2,47443 VUV
20 KZT4,94886 VUV
50 KZT12,37215 VUV
100 KZT24,74430 VUV
250 KZT61,86075 VUV
500 KZT123,72150 VUV
1000 KZT247,44300 VUV
2000 KZT494,88600 VUV
5000 KZT1.237,21500 VUV
10000 KZT2.474,43000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Kazakistan Tengesi
1 VUV4,04133 KZT
5 VUV20,20665 KZT
10 VUV40,41330 KZT
20 VUV80,82660 KZT
50 VUV202,06650 KZT
100 VUV404,13300 KZT
250 VUV1.010,33250 KZT
500 VUV2.020,66500 KZT
1000 VUV4.041,33000 KZT
2000 VUV8.082,66000 KZT
5000 VUV20.206,65000 KZT
10000 VUV40.413,30000 KZT