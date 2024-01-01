100 Kazakistan tengesinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → TWD çevirin

1,000₸ KZT = 0,06535NT$ TWD

01:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 KZT → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06640,0674
Düşük0,06520,0652
Ortalama0,06560,0661
Değişim-1.58%-2.68%
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1 KZT → TWD istatistikleri

KZT → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0664, en düşük 0,0652 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0656 oldu. KZT → TWD kurundaki değişiklik -1.58 değerindeydi.

KZT → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0674, en düşük 0,0652 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0661 oldu. KZT → TWD kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34218,1410,9490,7921,7051,546
1 CAD0,71110,95312,8890,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5220,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Yeni Tayvan Doları
1 KZT0,06535 TWD
5 KZT0,32673 TWD
10 KZT0,65346 TWD
20 KZT1,30692 TWD
50 KZT3,26730 TWD
100 KZT6,53459 TWD
250 KZT16,33648 TWD
500 KZT32,67295 TWD
1000 KZT65,34590 TWD
2000 KZT130,69180 TWD
5000 KZT326,72950 TWD
10000 KZT653,45900 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Kazakistan Tengesi
1 TWD15,30320 KZT
5 TWD76,51600 KZT
10 TWD153,03200 KZT
20 TWD306,06400 KZT
50 TWD765,16000 KZT
100 TWD1.530,32000 KZT
250 TWD3.825,80000 KZT
500 TWD7.651,60000 KZT
1000 TWD15.303,20000 KZT
2000 TWD30.606,40000 KZT
5000 TWD76.516,00000 KZT
10000 TWD153.032,00000 KZT