10 Kazakistan tengesinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile KZT → TJS çevirin

1,000₸ KZT = 0,02150SM TJS

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 KZT → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02210,0223
Düşük0,02150,0215
Ortalama0,02180,0220
Değişim-2.67%-3.44%
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1 KZT → TJS istatistikleri

KZT → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0221, en düşük 0,0215 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0218 oldu. KZT → TJS kurundaki değişiklik -2.67 değerindeydi.

KZT → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0223, en düşük 0,0215 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0220 oldu. KZT → TJS kurundaki değişiklik -3.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,3418,140,9480,7911,7031,544
1 CAD0,71110,95312,8920,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5340,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Tacikistan Somonu
1 KZT0,02150 TJS
5 KZT0,10750 TJS
10 KZT0,21499 TJS
20 KZT0,42998 TJS
50 KZT1,07495 TJS
100 KZT2,14990 TJS
250 KZT5,37475 TJS
500 KZT10,74950 TJS
1000 KZT21,49900 TJS
2000 KZT42,99800 TJS
5000 KZT107,49500 TJS
10000 KZT214,99000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Kazakistan Tengesi
1 TJS46,51390 KZT
5 TJS232,56950 KZT
10 TJS465,13900 KZT
20 TJS930,27800 KZT
50 TJS2.325,69500 KZT
100 TJS4.651,39000 KZT
250 TJS11.628,47500 KZT
500 TJS23.256,95000 KZT
1000 TJS46.513,90000 KZT
2000 TJS93.027,80000 KZT
5000 TJS232.569,50000 KZT
10000 TJS465.139,00000 KZT