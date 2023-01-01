10 казахстанских тенге в таджикские сомони
Сконвертируйте KZT в TJS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KZT к TJS
1 KZT = 0,02347 TJS
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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в таджикские сомони
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Таджикский сомони / Казахстанский тенге
|1 TJS
|42.61360 KZT
|5 TJS
|213.06800 KZT
|10 TJS
|426.13600 KZT
|20 TJS
|852.27200 KZT
|50 TJS
|2130.68000 KZT
|100 TJS
|4261.36000 KZT
|250 TJS
|10653.40000 KZT
|500 TJS
|21306.80000 KZT
|1000 TJS
|42613.60000 KZT
|2000 TJS
|85227.20000 KZT
|5000 TJS
|213068.00000 KZT
|10000 TJS
|426136.00000 KZT