10 bin Kazakistan tengesinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile KZT → NOK çevirin

1,000₸ KZT = 0,02230kr NOK

00:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 KZT → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02270,0227
Düşük0,02210,0216
Ortalama0,02250,0222
Değişim-1.46%1.10%
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1 KZT → NOK istatistikleri

KZT → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0227, en düşük 0,0221 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0225 oldu. KZT → NOK kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

KZT → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0227, en düşük 0,0216 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0222 oldu. KZT → NOK kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1430,9480,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95312,8850,6740,5621,211,098
1 SGD0,7461,05113,5260,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Norveç Kronu
1 KZT0,02230 NOK
5 KZT0,11151 NOK
10 KZT0,22303 NOK
20 KZT0,44606 NOK
50 KZT1,11515 NOK
100 KZT2,23029 NOK
250 KZT5,57573 NOK
500 KZT11,15145 NOK
1000 KZT22,30290 NOK
2000 KZT44,60580 NOK
5000 KZT111,51450 NOK
10000 KZT223,02900 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kazakistan Tengesi
1 NOK44,83720 KZT
5 NOK224,18600 KZT
10 NOK448,37200 KZT
20 NOK896,74400 KZT
50 NOK2.241,86000 KZT
100 NOK4.483,72000 KZT
250 NOK11.209,30000 KZT
500 NOK22.418,60000 KZT
1000 NOK44.837,20000 KZT
2000 NOK89.674,40000 KZT
5000 NOK224.186,00000 KZT
10000 NOK448.372,00000 KZT