1 Norveç kronundan Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile NOK → KZT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / Kazakistan Tengesi
|1 NOK
|44.65280 KZT
|5 NOK
|223.26400 KZT
|10 NOK
|446.52800 KZT
|20 NOK
|893.05600 KZT
|50 NOK
|2232.64000 KZT
|100 NOK
|4465.28000 KZT
|250 NOK
|11163.20000 KZT
|500 NOK
|22326.40000 KZT
|1000 NOK
|44652.80000 KZT
|2000 NOK
|89305.60000 KZT
|5000 NOK
|223264.00000 KZT
|10000 NOK
|446528.00000 KZT